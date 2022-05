Vimioso recebe Torneio Transfronteiriço de basquetebol

Promover a prática de basquetebol e o intercâmbio entre equipas portuguesas e espanholas é o principal objectivo do Torneio Transfronteiriço, o primeiro, que a Associação de Basquetebol de Bragança (ABB) organiza no próximo domingo, dia 22 de Maio, em Vimioso.

A prova vai reunir oito equipas, quatro portuguesas e quatro espanholas, nos escalões de sub-14 e sub-16, em ambos os géneros.

A ABB quer alargar a prática do basquetebol a todos os concelhos do distrito, pois conta actualmente com três clubes filiados: G.D. Macedense, Estrelas Brigantinas e Mirandela Basquete Clube.

“Vimioso foi uma localização estratégica. É uma vila que fica relativamente próxima da fronteira e é uma possibilidade de tentarmos desenvolver o basquetebol naquela localidade, para alargamos a prática da modalidade. Pensamos que estão reunidas as condições para que este torneio seja um êxito”, afirmou Joaquim Pereira, director técnico da Associação de Basquetebol de Bragança.

O Torneio Transfronteiriço vai permitir aos atletas aos atletas do distrito de Bragança “o contacto com uma realidade diferente” que lhes vai permitir “evoluir para que possam estar mais motivados”, frisou.

Mirandela Basquete Clube. Estrelas Brigantinas, Guarda UP Escola Desportiva, Basquete Clube de Vila Real, CD Zamora, CB Zamora, C.A.B. La Bañeza, Clube Deportivo Corazón Maria Zamora são os oito clubes confirmados para a competição.

O Torneio Transfronteiriço de Basquetebol está marcado para domingo (dia 22), no Pavilhão Multiusos de Vimioso, com início previsto para as 09h00.