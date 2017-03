Vinhais Extreme com estreia vitoriosa no 4º Duatlo Vila Real

A prova juntou duas modalidades, atletismo e BTT, podendo os atletas competir de forma individual ou por estafetas.

Na estreia da Vinhais Extreme em Duatlo Jovem, os vinhaenses dominaram em juvenis masculinos. Gonçalo Beato foi o grande vencedor seguido dos colegas de equipa Ruben Santarém e Guilherme Gonçalves na segunda e terceira posição, respectivamente.

A Vinhais Extreme arrecadou ainda o primeiro lugar em infantis femininos com Ana Magno e em masculino através de Luís Magno.

No escalão de iniciados, Francisco Assunção foi segundo seguido de Francisco Sarmento no terceiro lugar.

Já Diogo Silva conseguiu o primeiro lugar no pódio no Circuito Regional Norte de Duatlo Juniores.

“A nossa participação superou as expectativas. Foi a nossa estreia nesta competição. Mas foi fantástico”, disse Hélder Magno, presidente da Vinhais Extreme.

A próxima prova de duatlo está marcada para domingo, em Viana do Castelo.