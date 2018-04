Vinhais Extreme vence 2º Duatlo de Vila Nova de Cerveira

Uma vitória colectiva conseguida no somatório das provas de corrida e bicicleta com o segundo lugar de Ana Magno em benjamins femininos e o segundo de Luís Magno em infantis.

Na categoria de juvenis, Francisco Sarmento alcançou o segundo lugar e Guilherme Gonçalves completou o pódio no terceiro.

Já Francisco Assunção, que participou lesionado, ficou-se pela quinta posição.