Vinhais recebeu Festival Aquático e Torregri III Cadetes

Cerca de uma centena de nadadores em representação de cinco clubes - Escola Municipal de Natação/Futebol Clube de Vinhais, Ginásio Clube de Vila Real, Escola de Natação de Bragança, Clube Fluvial Portuense e CMN Peso da Régua – participaram este sábado no Festival Aquático “Vinhais a Nadar” e no Torneio Regional de Cadetes B e C, nas Piscinas Municipais de Vinhais.

A nível colectivo, a Escola de Natação de Bragança foi a que mais medalhas levou para casa, 49 no total, 20 de ouro, 18 de prata e 11 de bronze. Número que motivam os jovens nadadores, mas, acima de tudo, incentivam à prática da natação. “Apesar dos pódios este festival serviu para incutir o gosto pela modalidade e pela competição aos mais novos. Nunca esquecendo que ser feliz a nadar é o grande objectivo”, referiu o técnico, Tiago Machado.

Na segunda posição ficou a CMN Peso da Régua com um total 35 medalhas, seguido do Ginásio Clube de Vila Real na terceira posição com 26, a ENMN Vinhais/FCV foi quarta com 30 e o Clube Fluvial Portuense somou nove medalhas.

Segue-se o Campeonato Regional de Verão que está agendado para os próximos dias 8 e 9 de Julho, em Santa Marta de Penaguião.

O Festival Aquático “Vinhais a Nadar” e no Torneio Regional de Cadetes B e C foi organizado pela Câmara Municipal de Vinhais e Associação Regional de Natação do Nordeste (ARNN).

Na competição foi homenageado José Nóbrega, presidente da Assembleia Geral da ARNN desde 2021, depois de durante várias décadas ter exercido o cargo de presidente.

Foto de Município de VInhais