Vinhais recebeu talentos do desporto distrital

O Centro Cultural Solar dos Condes de Vinhais vestiu-se de gala para receber a festa do desporto distrital. No sábado, a capital do fumeiro recebeu a 5ª edição dos Prémios Nordeste Desporto do Grupo PressNordeste (Rádio Brigantia e Jornal Nordeste). Mais de uma centena de atletas de várias modalidades foram distinguidos na cerimónia.