Vinte e dois clubes da A.F. Bragança certificados pela Federação Portuguesa de Futebol

Aumentou de forma significativa o número de clubes certificados da Associação de Futebol de Bragança, relativos à época 2022/2023.

Este ano são 22 os emblemas de futebol e futsal certificados pela Federação Portuguesa de Futebol, mais nove em relação à temporada anterior.

Dos 22 clubes certificados, num universo de 33 filiados na AFB, 21 têm equipas de formação.

Esta temporada não há qualquer cube com o estatuto de quatro estrelas, C.A. Macedo de Cavaleiros e G.D. Bragança passaram apenas para três estrelas.

No futebol foram ainda certificados como Entidades Formadoras 3 estrelas o S.C. Mirandela, o GD Moncorvo, Escola Crescer, GD Mirandês, ADSP Vale do Conde/ADC Rebordelo (os dois clubes realizaram a certificação em conjunto), FC Vinhais e FC Leão Negro. Têm o estatuto de 2 estrelas o Forte Carrazedense e GD Cachão.

O FC Mogadourense e o FC Mãe d´Água foram certificados como Centro Básico de Formação de Futebol (CBFF). A mesma certificação foi atribuída no feminino à A.D. Paredes.

No futsal, CSP Vila Flor, AR Alfandeguense e GD Macedense foram certificados com 3 estrelas. O C.A. Mogadouro uma Entidade Formadora Certificada 2 estrelas. Escola Arnaldo Pereira e Vimioso foram certificados como Centro Básico de Formação de Futsal, tal como a AR Santo Cristo no feminino.

A certificação atesta a qualidade do processo formativo dos jovens praticantes de futebol e futsal.