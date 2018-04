Vítor Hugo faz hat-trick na Póvoa de Varzim

Os comandados de Artur Pereira ainda estiveram em desvantagem, Everton, que acabou por ser expulso, marcou para a turma da Póvoa de Varzim ao minuto 11 e Rafinha fez o 2-0 aos 22’.

A remontada começou com Vítor Hugo, que fez hat-trick. Um dos goleadores dos transmontanos marcou aos 23’, 26’ e 31’.

Patrick Simão (33’), Patrick Aragão (39’) e Miguel Castro (39’) marcaram os restantes golos do Académico.

Este foi um triunfo importante para os mogadourenses na corrida à manutenção, que ocupam a sexta posição com 21 pontos e estão a um ponto da linha de água.

Na próxima jornada, marcada para sábado, o Mogadouro joga em casa com o GD Viso, líder do campeonato.