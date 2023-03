Vítor Hugo o homem do jogo

Os mirandeses venceram a Taça Distrital de Futsal, depois do triunfo por 6-8, no prolongamento, frente à Escola Arnaldo Pereira/Habinordeste.

Vítor Hugo não tem dúvidas que é uma grande conquista de um projecto tão recente e que surgiu para promover os jovens talentos do concelho mirandês. “É uma alegria e uma satisfação enorme vencer este troféu. Este é um projecto que surgiu com muitas dificuldades e para dar oportunidade a esta gente de Miranda do Douro de competir pela sua terra. Já ganhei alguns títulos ao longo da minha carreira mas este foi, certamente, o mais especial”.

Para o capitão foi grande jogo. “Foi um excelente jogo com duas equipas que praticaram bom futsal. Houve alternância no marcador, conseguiu-se o empate mesmo no final do tempo regulamentar. No prolongamento, com grande espírito de sacrifício, fomos buscar aquela raça mirandesa para garantir a vitória”.

Vítor Hugo foi eleito o homem do jogo. Um prémio que partilha com o restante grupo e os adeptos. “O homem do jogo foi a equipa. Duplamente satisfeito por estes adeptos incríveis e por esta equipa fantástica".

O jogador é um dos pilares do clube. O emblema mirandês foi criado em Agosto de 2022 e o antigo campeão do mundo de futsal universitário assumiu o comando técnico da equipa. Mais, tarde voltou a calçar as sapatilhas para ajudar o grupo no campeonato e na taça.