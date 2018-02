Vitória aumenta zona de conforto do Mirandela

O S.C. Mirandela venceu, no domingo, a AD Oliveirense por 1-0. Um triunfo importante para a formação da cidade e que a coloca mais longe da linha de água, 11 pontos, e mais perto de concretizar o objectivo do clube para esta temporada, a manutenção.

A equipa de Rui Borges marcou cedo, aos três minutos, através de Zidane. O avançado, de 19 anos, resolveu a partida e podia ter dilatado o resultado não fosse a falta de pontaria.

A vantagem no marcador deu tranquilidade aos transmontanos numa primeira metade equilibrada em termos de posse de bola, mas com mais ocasiões de golo para o Mirandela.

Quanto à turma da casa recorreu aos lances de bola parada para tentar surpreender o guarda-redes alvinegro.

A história dos últimos 45 minutos foi idêntica à primeira, mas com o Mirandela a procurar o golo em jogadas de contra-ataque.

Nos últimos dez minutos, os locais pressionaram a formação mirandelense e ainda levaram perigo à baliza novamente em lances de bola parada.

O triunfo fora de portas coloca o Mirandela na sexta posição, com 31 pontos, e mais perto da manutenção.

Os comandados de Rui Borges não perdem há cinco jornadas e preparam-se para a recepção ao Merelinense já no próximo domingo, dia 11.