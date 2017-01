Vitória caseira devolve liderança aos Pioneiros

Os Pioneiros de Bragança regressaram à liderança do Campeonato Distrital de Futsal, após a vitória por 6-3 frente ao Futsal Mirandela na jornada 7 realizada no sábado.

Flávio Xavier, que fez hat-trick, abriu a contagem logo no primeiro minuto de jogo e aumentou para 2-0 no minuto seguinte depois de uma boa assistência de Carlos Pires.

O Futsal Mirandela reagiu com um golo de Pires insuficiente para travar os locais, que chegaram ao intervalo a vencer por 4-1

Na segunda metade, Pires voltou a marcar para a formação da cidade do Tua mas não fez tremer os comandados de Manuel Nascimento. Diogo assinou o 5-2 e Nelinho aumentou para 6-2. Já a segundos do minuto 40 Hugo fixou o resultado em 6-3.

Da partida foi expulso Matouças, guarda-redes do Futsal Mirandela, e Nuno Vieira, treinador dos mirandelenses terminou o encontro na bancada por protestos. Aliás, o trabalho da dupla de arbitragem foi bastante contestado pelos forasteiros.