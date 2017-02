Vitória caseira garante segundo lugar na fase regular do distrital de futsal

Os Pioneiros de Bragança não deixaram os créditos por mãos alheias a jogar em casa na última partida da fase regular do campeonato distrital de futsal.

Os comandados de Manuel Nascimento venceram a formação do Vale Madeiro por 8-5. Nelinho, André André e Carlos Pires, fruto da formação do clube brigantino, voltaram a destacar-se e a justificar mais uma vez a aposta do treinador. Os três marcaram num jogo de bom futsal e disputado até ao último segundo.

O Vale Madeiro, que conta com misto de juventude e experiência, reforçado com Pika e Leonardo Mesquita, dois nomes bem conhecidos do futsal distrital, mostrou argumentos de candidato ao título. Antevê-se por isso um play-off bastante competitivo.

O equilíbrio foi a nota dominante da partida que ficou marcada pela expulsão de Honorato ao minuto 33, por acumulação de amarelos. Um lance muito contestado pela equipa mirandelense.

Terminada a fase regular as seis equipas do distrital de futsal preparam-se para a pré-eliminatória do play-off que tem início no próximo dia 10 de Março. Os Pioneiros defrontam o Futsal Mirandela, o Vale Madeiro joga com o Sp. Moncorvo e o CASC Freixo, que conclui a primeira fase da prova na primeira posição, defronta o Santo Cristo.

Antes há final-four da taça distrital. Nas meias-finais, marcadas para o dia 4 de Março, os Pioneiros defrontam o CASC Freixo e o vale Madeiro joga com o Futsal Mirandela. A final está agenda para o dia 5 de Março.