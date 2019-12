Vitória caseira isola Macedense na liderança

Os golos só surgiram na segunda metade através de Daniela Oliveira, aos 21 minutos, e de Sofia Miguel, aos 35’.

As locais desperdiçaram várias oportunidades de golo o que não permitiu um resultado mais dilatado. “Faltou eficácia, sobretudo na primeira parte. Penso que podíamos ter construído um resultado mais avolumado mas não conseguimos finalizar”, disse Paulo Touças, técnico do GD Macedense, no final do encontro.

Já João Rodrigues, treinador do Santo Cristo, lamentou os erros cometidos pela sua equipa. “Acabámos por sofrer um golo infantil no início da segunda parte e, depois, sofremos o segundo por falta de concentração”.

Do jogo saiu lesionada Tatiana Caseiro. Um lance muito criticado pelo treinador da equipa de Torre de Moncorvo. “A Associação de Futebol de Bragança tem que entender que no feminino também é fundamental apresentar os melhores árbitros. Há faltas que não se marcam e que acabam por penalizar a equipa que ataca e que constrói”, apontou.

No final do encontro, o Grupo Desportivo Macedense recebeu o troféu de vencedor do Campeonato de Abertura.