Vitória caseira motiva alvinegros para a manutenção

O S.C. Mirandela começou de forma positiva a fase de manutenção do Campeonato de Portugal Prio. Os alvinegros, agora comandados por Ricardo Chaves, venceram, em casa, o Limianos por 2-0. Thiago Pereira e Pedro Postiga resolveram a partida na segunda metade.

Destaque para as estreias do defesa Sanusi, um dos seis reforços de inverno do Mirandela, do coreano Nam Sei-In e do avançado Sissoko, que entraram nos últimos 45 minutos.

Regresso saudado foi o do capitão Rui Borges que depois de uma paragem de quatro jogos por lesão voltou ao lote de opções.

Os golos só surgiram no segundo tempo depois de uma primeira parte equilibrada com a turma de Ponte de Lima a tentar levar perigo à baliza do Mirandela em lance de bola parada.

Nos últimos 45 minutos, os locais tiveram maior ascendente no jogo estiveram sempre mais perto de marcar.

O central Thiago Pereira abriu o activo ao minuto 72’ e Pedro Postiga, que apontou o primeiro golo a vestir de preto e branco, fechou a contagem já depois do tempo regulamentar, aos 90’+2’.

Este é o segundo triunfo do Mirandela com Ricardo Chaves no comando técnico. Recorde-se que o treinador assumiu o leme da equipa antes do jogo com o Ponte da Barca, último da fase regular, que os mirandelenses venceram por 1-0.