Vitória expressiva e convincente

As brigantinas venceram e convenceram. A formação treinada por Paulo Touças aliou a vitória a uma exibição positiva.

Os Pioneiros abriram o caminho para a vitória muito cedo. Logo no primeiro minuto Nady inaugurou o marcador e bisou aos 15 minutos, antes Pietra carimbou o segundo. Já perto do intervalo, Patrícia dilatou o resultado para 4-0.

As minhotas reagiram na segunda metade e tiveram boas oportunidades para marcar, mas Marlene esteve em bom plano na baliza local e evitou o golo por várias ocasiões.

Já as brigantinas mostraram eficácia. Levz assinou o 5-0 na marcação de um pontapé de penálti e Sabina mostrou veia goleadora na recta final do encontro ao fazer hat-trick.

O Tebosa é o próximo adversário da formação de Bragança no início da segunda volta da competição, o jogo está marcado para o dia 21 de Abril.

Na classificação, as brigantinas ocupam o segundo lugar com três pontos.