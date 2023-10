Vitória inequívoca e com nota artística

Embalados pelo triunfo na Taça de Portugal, 0-3 com o Barreirense, o S.C. Mirandela venceu e convenceu, este domigo, na jornada 5 da série A do Campeonato de Portugal.

A jogar em casa os alvinegros derrotaram o Ribeirão por 5-2, com reviravolta no marcador, e subiram para a quarta posição na tabela classificativa.

A equipa de André Irulegui aliou ao resultado uma grande exibição, sobretudo na segunda metade, e com nota artística.

Os forasteiros ainda estiveram em vantagem com um golo de Stanley aos 26’ na marcação de um penálti

Os últimos cinco minutos da primeira parte trouxeram espectáculo e golos. Afonso Sousa deu o mote para a reviravolta e conseguiu igualar a partida aos 41’.

No entanto, os visitantes voltaram a colocar-se em vantagem na sequência de um lance de bola parada. Tiago Carvalho apareceu no coração da área e de cabeça fez o 1-2 aos 45’.

A resposta do Mirandela surgiu já na compensação aos 45’+2 por intermédio de Ebrima. O ponta de lança estreou-se a titular e apontou o segundo golo em dois jogos, depois de ter facturado frente ao Barreirense para a Taça de Portugal.

No regresso dos balneários, os mirandelenses conseguiram, finalmente a vantagem no marcador com um golaço do argentino Gianluca aos 46’.

Nas bancadas, os adeptos pediam mais um golo e Alex Machado assim fez. Foi um grande golo do médio aos 53’.

Parini, Ebrima e Afonso Sousa estiveram muito perto de dilatar o resultado, mas foi Henrique Almeida que fechou a contagem, 5-2, aos 87’.

Foi um triunfo importante para os comandados de André Irulegui que saltaram para o quarto lugar na tabela classificativa com 8 pontos. Na próxima jornada há dérbi transmontano. Em agenda o encontro SC Vila Real – SC Mirandela.

Reacções

André Irulegui – Técnico do SC Mirandela

“Era aquele jogo que tínhamos mesmo que ganhar. Estivemos duas vezes atrás no marcador, foi muito difícil virar o marcador. Noventa por cento correu bem porque pela entrega dos jogadores. Foi preciso correr muito para garantir esta vitória”.

Manuel Monteiro – Treinador do Ribeirão

“Acho que conseguimos uma boa primeira parte. Na segunda metade, sofremos um golo muito cedo e depois disso a minha equipa não soube reagir. Não fomos agressivos, não fomos competitivos, não tivemos ambição para vencer o jogo, não tivemos quase nada na segunda parte”.