Vitória mantém acesa a esperança brigantina

O Grupo Desportivo de Bragança venceu o Merelinense por 2-1 e continua na luta pela manutenção a duas jornadas do fim do campeonato.

O ponta de lança Nixon foi determinante na vitória do emblema transmontano. O jogador brasileiro abriu o activo aos cinco minutos e bisou aos 33’, levando o GDB para o intervalo com uma vantagem de dois golos.