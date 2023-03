Vitória mantém acesa a esperança do GDB numa missão cada vez mais difícil

Depois de quatro derrotas consecutivas, o Grupo Desportivo de Bragança regressou às vitórias. Os brigantinos somaram, este domingo, um triunfo caseiro por 3-0 frente ao Grupo Desportivo Vilar de Perdizes, no dérbi transmontano da jornada 22 da série A o Campeonato de Portugal.

Aliado ao resultado positivo a formação de Pedro Rodrigues conseguiu uma boa exibição numa partida com várias novidades no 11 inicial. Kika foi titular, tal como Branco e Nhaga. O avançado foi mesmo determinante no triunfo dos canarinhos frente a um adversário que não perdia há oito jornadas.

Nhaga abriu o activo ao minuto 14 e ainda antes do intervalo, aos 43’, Kika fez um grande golo e colocou o marcador em 2-0.

Na segunda metade, Nhaga voltou a mostrar veia goleadora e fixou o resultado em 3-0 aos 54 minutos.

“Foi um jogo muito bem conseguido da nossa parte, fruto do trabalho dos jogadores, fruto da sua dedicação ao longo da semana e fruto da competência deles. Parabéns aos nossos jogadores pela forma como dignificam o clube e parabéns aos adeptos pelo apoio. Estamos a fazer tudo para subir na tabela classificativa”, destacou Pedro Rodrigues, técnico do GDB.

A quatro jornadas do final do Campeonato de Portugal, o GDB é último com 18 pontos e está a oito do Pedras Salgadas, a equipa que está imediatamente acima da linha de água. A esperança ainda mora no Bragança. “A esperança é a última a morrer. Enquanto houver esperança vamos até ao fim. É continuar a trabalhar pois este meninos merecem, têm muito carácter”.

E o G.D. Vilar de Perdizes caiu para o sexto lugar, após a derrota em Bragança. Vítor Gamito não gostou da prestação dos seus jogadores. O treinador diz mesmo que a equipa esteve muito muito aquém do que tem mostrado no campeonato. “Nós fomos um espectro daquilo que é o Vilar de Perdizes. Perdemos uma oportunidade de mostrar mais uma vez aquilo que temos mostrado como equipa. Nunca foi fácil jogar em Bragança e foi uma vitória justa do Bragança”.

Na próxima jornada, marcada para o dia 19 de Março, o GD Vilar de Perdizes recebe o Amarante e o G.D. Bragança joga fora com o Tirsense.

Foto de Diogo Pinto