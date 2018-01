Vitória moralizadora

A equipa de António Forneiro levou a melhor no dérbi transmontano ao derrotar o Mondinense por 2-1.

Samuel abriu o activo ao minuto 45. O 1-0 no marcador serviu de tónico para a segunda metade.

Embalados pela vantagem, Gancho dilatou o resultado. O médio rubricou o 2-0 aos 70 minutos.

Os forasteiros ainda reduziram. Padi fixou o resultado em 2-1 aos 75’.

Este é um triunfo para o Argozelo que procura sair do último lugar da tabela. No final do encontro, António Forneiro considerou, no entanto, que o resultado podia ter sido mais dilatado. “Para mim o resultado peca por escasso, mas é uma boa vitória que traz moral à equipa”, disse o treinador.

No encontro com o Mondinense destaque para a estreia de Kika. O jogador regressou aio Argozelo, depois de uma época e meia no S.C. Mirandela.

A equipa visitante terminou o encontro apenas com nove unidades, Saroto e Filipe foram expulsos já em tempo de compensação, aos 90'+3'. Murta também viu cartolina vermelha já no final do jogo na zona de acesso aos balneários.