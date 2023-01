Volta ao Nordeste vai para a estrada em Abril

É já a prova de referência da Associação de Ciclismo de Bragança (ACB) e regressa este ano nos dias 29 e 30 de Abril e 1 de Maio.

As etapas e os percursos ainda não são conhecidos, mas vai contar com um prólogo e duas etapas, e a participação de cerca de uma centena de ciclistas, sobretudo de fora do distrito de Bragança. Um facto que leva Miguel Monteiro, presidente da ACB, a afirmar que é uma prova mais valorizada por quem vem de outras regiões. “Apesar de reservarmos inscrições para os clubes do distrito apenas três participaram na última edição. Temos sempre mais ciclistas de fora. É uma prova que promove a região e que consegue concentrar os visitantes, os ciclistas durante dois ou três dias, dependendo do número dias de competição, comparando com as provas da moda em que os ciclistas do distrito participam em larga escala, tipo granfondos ou clássicas”, referi.

A Volta ao Nordeste destaca-se pela sua importância no panorama desportivo mas também na vertente turística. Miguel Monteiro considera que é um veículo de promoção da região e que mexe com a economia local. “Queremos que as pessoas fiquem na região mais que um dia. Queremos apostar no ciclismo e na economia e por isso precisámos da ajuda de todos, municípios, empresas e de todos os que queiram ajudar”.

A Volta ao Nordeste surgiu em 2018 no calendário de provas da ACB. Sancho Cruz foi o vencedor da primeira edição, Rui Novais a segunda e Daniel Pinto a terceira.

Este ano, a competição regressa em Abril, nos dias 29 e 30, e em Maio, no dia 1.