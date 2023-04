Volta ao Nordeste vai para a estrada no próximo domingo

Contagem decrescente para a IV Volta ao Nordeste. A prova rainha do ciclismo distrital vai para a estrada no próximo domingo (dia 30) e termina no dia seguinte (1 de Maio), com um contrarrelógio e duas etapas em Miranda do Douro.

A realização da prova chegou a ser colocada em causa, devido à escassez de apoios financeiros e à falta de respostas por parte da empresa que até 2022 organizou a competição. “Como sabe tivemos um problema em relação à empresa que estava na organização da prova, de repente deixamos de ter contacto com a mesma sem qualquer explicação. Não foi fácil é verdade. Felizmente, algumas empresas estão a apoiar-nos e tudo junto dá para suportar os custos da Volta ao Nordeste”, referiu Miguel Monteiro, presidente da Associação de Ciclismo de Bragança.

E para minimizar os custos e por questões de logística, a Volta ao Nordeste tem partida e chegada nos dois dias em Miranda do Douro. “A empresa que agora está connosco na organização disse-nos que sendo no mesmo local o preço era mais em conta, se incluíssemos outras localidades os custos eram mais elevados. Também tivemos o apoio de outro município que no próximo ano voltará a receber a volta”.

Para o primeiro dia de competição, domingo, dia 30, está marcado um contrarrelógio de 7 quilómetros e uma etapa de 72 quilómetros. Na segunda-feira, dia 1 de Maio, o último dia de prova, o pelotão tem pela frente uma tirada de 104 quilómetros, com passagem pelo concelho de Mogadouro. “A última etapa é mais puxada mas vai ser um grande espectáculo de ciclismo”, garantiu Miguel Monteiro.

A Volta ao Nordeste é já um evento de referência no distrito de Bragança e contribuiu para a promoção do território. Segundo o presidente da ACB “a hotelaria e a restauração em Miranda do Douro ainda não estão lotadas, mas anda muito perto disso”. “Não vêm só os ciclistas. Estes trazem a família e os amigos e chegam um dia antes da prova. A Volta ao Nordeste é muito mais que um evento desportivo”.

Estão inscritos cerca de uma centena de ciclistas de equipas de várias localidades do norte do país nas categorias de Masters, Elites e Sub-23 amadores. Este ano haverá um troféu para os três melhores ciclistas do distrito e equipa.

Resta saber quem será o próximo vencedor da Volta ao Nordeste, depois de Sancho Cruz, Rui Novais e Daniel Pinto.