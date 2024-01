Ximena homenageado pela terceira vez pelo Grupo Desportivo de Bragança

O Grupo Desportivo de Bragança conquistou a terceira edição do Troféu Ximena. O clube brigantino venceu o Sport Club Castêlo da Maia, por 1-0, no sábado, no Estádio Municipal Engenheiro José Luís Pinheiro.

Os canarinhos venceram as três edições do Troféu Ximena. Esta última, ficou marcada por Ximena alinhar no onze inicial da formação de Nuno Gonçalves. “Não estava à espera de jogar, fui apanhado de surpresa e foi muito especial para mim”.

Ximena, representou o Grupo Desportivo de Bragança ao longo de 25 anos, e destaca que “é um prazer e um orgulho ter um troféu com o meu nome, como forma de reconhecimento pelo que dei a este clube. O “bichinho” da bola continua muito presente, existe sempre aquela vontade, o futebol ocupou muitos anos da minha vida e custou-me bastante deixar o futebol, mas foi por bons motivos", sublinhou.

Paulo Afonso, presidente do Bragança, destacou a importância do Troféu Ximena. “Este troféu realiza-se, geralmente, na pré-época, mas nesse momento, não conseguimos garantir uma equipa convidada de renome. Foi um dia bem passado e mesmo nesta altura, mantém a importância. Este troféu tem um significado especial, dado que presta homenagem a um dos grandes símbolos do clube e é sempre bom garantir a vitória.”

O Sport Club Castêlo da Maia participa na Série 1 da Divisão de Honra da Associação de Futebol do Porto e está em décimo lugar com 19 pontos em 16 jogos. Nesta partida, o clube perdeu 1-0 com o Grupo Desportivo de Bragança. Aos 26 minutos, Kika marcou o único golo do jogo e os canarinhos celebraram pela terceira vez a conquista deste troféu.

Nas edições anteriores do Troféu Ximena, em 2021, o Bragança ganhou 5-2 ao Grupo Desportivo de Sendim. Em 2022, triunfou frente ao Vérin CF por 5-1.

O Grupo Desportivo de Bragança regressa à competição da Divisão de Honra da AF Bragança no próximo domingo, às 15h, a equipa brigantina recebe o Grupo Desportivo Mirandês.