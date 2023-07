Zé Carvalho é reforço para o Macedense

Depois do guarda-redes David Anderson (ex-Nacional), o Grupo Desportivo Macedense oficializou a contratação de Zé Carvalho para a temporada 2023/2024 no Campeonato Nacional de Futsal da 2.ª Divisão.

O ala/pivot representou o Valpaços Futsal nas últimas três épocas, sendo que em 2022/2023 alinhou em 16 jogos e apontou 14 golos.

Zé Carvalho também já representou o Carrazedo Montenegro em 2018/2019 e 2019/2020.

O jogador de 29 anos regressa a um distrito onde já jogou futebol. Vestiu as cores do Vila Flor SC na temporada 2012/2013 e do SC Mirandela entre 2013 e 2015. Conta ainda com passagem pelo SC Vila Real e pelos emblemas espanhóis do CD Sariñena, CD Barco e Areas.

O clube também já confirmou as renovações de Riquinho, Pedro Miguel, Takumi, João Pedro e Carlos Pires. Também tudo aponta para a continuidade de Zé João e Pauleta.