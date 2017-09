Centro de Contacto do SNS disponível através do 808 24 24 24

Inserido no processo de transformação digital da Saúde, o Centro de Contacto do SNS assume-se como um novo paradigma comunicacional e diferenciador na relação entre cidadão, profissional de saúde e as entidades do SNS.

Mais do que uma linha de atendimento, o SNS 24 aposta na criação de novos serviços complementares aos já existentes na linha de Saúde 24, desenvolvendo, progressivamente, novas respostas de serviços informativos, administrativas e de telesaude.

O SNS 24 está acessível ao cidadão através de múltiplos canais, como internet, smartphone, aplicações móveis e Área do Cidadão do Portal SNS. Vai ser possível, por exemplo, marcar consultas com o médico de família, assim como tratar diversas matérias administrativas que hoje obrigam a deslocação às unidades de saúde, promovendo a proximidade do profissional de saúde e do utente ao SNS.

Com áreas de atuação distintas, o SNS 24 integra serviços informativos, serviços administrativos, serviços de triagem, aconselhamento e encaminhamento e ainda serviços de telecuidados.

Está integrado no movimento SNS+Proximidade com o objetivo de melhorar o acesso adequado ao SNS, retirando das urgências e dos hospitais carga assistencial e administrativa, possibilitando aprofundar a integração de cuidados.

Projetar o futuro

O novo centro de contacto do SNS incluirá ainda uma nova funcionalidade dirigida à população mais idosa, que pode passar por realizar chamadas regulares a pessoas que vivam em isolamento.

Está também a ser desenvolvida uma outra possibilidade: a de que os utentes do SNS possam, no futuro, marcar consulta através da sua televisão de casa. Isto servirá sobretudo para cidadãos que não têm ou não sabem usar computador, usando de forma simples o controlo remoto da TV para aceder a serviços da área do cidadão do SNS que, por enquanto, só estão disponíveis em computador.

Um investimento na melhoria contínua da acessibilidade ao Serviço Nacional de Saúde, tornando-o cada vez mais próximo de si. Estamos ligados a si. Ligue-se a nós!