Centros de Saúde com horário alargado

A Unidade Local de Saúde do Nordeste alargou o período de funcionamento do Centro de Saúde de Santa Maria, em Bragança, e do Centro de Saúde de Mirandela I.

Neste período de maior incidência gripal, o Serviço de Consulta Aberta funciona todos os dias, de segunda a sexta-feira, até às 22 horas. E ao fim-de-semana entre as 9 e as 19 horas.

Este Inverno, se ficar doente, tem ainda disponível a Linha de Saúde 24.

Ligue primeiro para o 808 24 24 24.