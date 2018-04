Dia NÃO! aos maus tratos a crianças e jovens

No mês de abril, dedicado à Prevenção dos Maus Tratos na Infância e Juventude, a Unidade Local de Saúde (ULS) do Nordeste lembra que "a melhor forma de combater o problema é impedir qiue ele aconteça"!

Por isso, diga NÃO! a qualquer abuso físico, emocional, sexual ou forma de negligência sobre crianças e jovens.

Esta é uma missão da ULS Nordeste e um dever de toda a comunidade!

Fale connosco: Contacte o Núcleo de Apoio a Crianças e Jovens em Risco do seu Centro de Saúde!