Este inverno proteja-se contra o frio

VESTUÁRIO

• Use várias camadas de roupa

• Proteja as extremidades do corpo

(com luvas, gorro, meias quentes e

cachecol)

• Em casa, agasalhe-se de acordo

com a temperatura das divisões

AQUECIMENTO

• Facilite a circulação de ar

• Evite permanecer muito perto da fonte

de calor

MEDICAÇÃO

• Tome a medicação prescrita conforme

indicação do seu médico

• Não tome antibióticos sem indicação

médica

ALIMENTAÇÃO

• Beba água ao longo do dia

• Beba chá ou tisanas sem açúcar

• Faça refeições frequentes e prefira

sopas e bebidas quentes

• Coma fruta e hortícolas da época

• Evite o consumo excessivo de

bebidas alcoólicas

ATIVIDADE FÍSICA

• Mantenha-se ativo. Faça pequenos

movimentos com os dedos, os braços e

as pernas evitando o arrefecimento do

corpo

ATENÇÃO ÀS QUEDAS

• Fique atento ao piso escorregadio