Faça pelo menos uma pausa ativa por cada hora sentado.

Estar sentado mais do que 7 horas por dia aumenta em 5% o risco de morte prematura.

Reduza o tempo sentado a ver TV.

Aproveite e levante-se sempre que fala ao telemóvel.

Alterne o trabalho sentado e em pé.

Faça reuniões em pé ou a andar.

Use as escadas para pausas ativas do tempo sentado.

Sabia que Eça de Queiróz escrevia sempre de pé, porque isso aumentava a sua criatividade?