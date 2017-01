Proteja-se do frio, cuide da sua saúde

Em situações de frio intenso são produzidas alterações no organismo que facilitam o aparecimento de doenças como a gripe e outras infeções respiratórias, bem como o agravamento das doenças crónicas, nomeadamente cardíacas e respiratórias.

De forma indireta, o frio pode também causar acidentes rodoviários, quedas devido ao gelo, incêndios e intoxicações por monóxido de carbono devido ao uso incorreto ou mau funcionamento de lareiras ou de outros sistemas de aquecimento.

As pessoas mais vulneráveis ao frio são as crianças, os idosos, os doentes crónicos com problemas respiratórios e cardiovasculares, os sem-abrigo e pessoas que vivem em habitações com mau isolamento térmico.

Principais recomendações para se proteger do frio:

No domicílio

• Verifique se os equipamentos utilizados para aquecimento estão em condições de ser usados;

• Mantenha a temperatura da sua casa entre os 18ºC e os 21ºC;

• Se utilizar lareiras, braseiras, salamandras ou equipamentos de aquecimento a gás mantenha a correta ventilação das divisões de forma a evitar a acumulação de gases nocivos à saúde, evitando os acidentes por monóxido de carbono que podem causar intoxicação ou morte;

• Evite dormir/descansar muito perto da fonte de calor;

• Apague ou desligue os sistemas de aquecimento antes de se deitar ou sair de casa, de forma a evitar fogos ou intoxicações;

• Promova uma boa circulação de ar, não fechando completamente as divisões da casa, mas evite as correntes de ar frio;

• Mantenha sob vigilância a utilização de botijas de água quente, para evitar o risco de queimadura.

Cuidados pessoais e vestuário

• Mantenha a pele hidratada, principalmente mãos, pés, cara e lábios;

• Use várias camadas de roupa, em vez de uma única muito grossa, e não use roupas demasiado justas que dificultem a circulação sanguínea;

• Proteja as extremidades do corpo (com luvas, gorro, meias quentes e cachecol) e use calçado adequado às condições meteorológicas;

• Evite andar descalço no chão frio ou molhado.

Alimentação

• Faça refeições mais frequentes encurtando as horas entre elas;

• Dê preferência a sopas e a bebidas quentes, como leite ou chá;

• Aumente o consumo de alimentos ricos em vitaminas, sais minerais e antioxidantes (por exemplo frutos e hortícolas), pois contribuem para minimizar o aparecimento de infeções;

• Faça uma alimentação variada e saudável, evitando alimentos fritos, com muita gordura ou açucarados;

• Evite bebidas alcoólicas.

Atividades e exercício físico no exterior

• Mantenha a prática de exercício físico habitual, mas em situações de frio intenso evite fazer exercício físico de esforço ao ar livre;

• Se tiver de realizar trabalho de intensidade física, proteja-se com roupa adequada e vá doseando o esforço;

• Procure um local abrigado se a temperatura diminuir e houver muito vento;

• Em caso de frio intenso faça pequenos movimentos com os dedos, os braços e as pernas evitando o arrefecimento do corpo;

• Evite caminhar sobre o gelo devido ao risco de lesões por queda;

• Procure manter-se seco e evite arrefecer com a roupa transpirada no corpo;

• Beba água antes, durante e depois da atividade física para evitar a desidratação.

Cuidados com crianças nos primeiros anos de vida

• Não sair de casa com o bebé ou recém-nascido nos dias de frio intenso;

• Agasalhar o bebé, principalmente a cabeça e as extremidades do corpo (mãos, orelhas e pés) se tiver que sair de casa;

• Utilizar várias camadas de roupa em vez de uma única peça grossa;

• Dar de beber regularmente ao bebé;

• Transportar o bebé num carrinho para este se poder movimentar e verificar se está bem protegido do frio.

Cuidados com pessoas idosas

• Seguir as recomendações gerais e, se necessário, aconselhar-se com o médico de família;

• Acompanhar e apoiar pessoas idosas ou com mobilidade reduzida para que sejam seguidas as medidas adequadas em situações de frio, nomeadamente ao nível da alimentação, vestuário, cuidados com os equipamentos de aquecimento e precauções ao sair de casa;

• Manter um acompanhamento de proximidade de pessoas idosas sós/isoladas ou com mobilidade reduzida, por parte de familiares, amigos e vizinhos devendo, sempre que possível, fazer um telefonema ou contactar pessoalmente, pelo menos uma vez por dia, para prestar ajuda e verificar o seu estado de saúde e conforto.

Em caso de emergência ligue para o 112.

Se tiver dúvidas ligue para a Saúde 24: 808 24 24 24.