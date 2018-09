Sugestões para visitar a pessoa com demência

Visitar alguém com demência e os seus familiares é importante para o bem-estar emocional deles. Contudo, as pessoas com demência, geralmente, não são capazes de iniciar atividades ou entretê-lo a si, o visitante. Seguem-se algumas sugestões que podem ser úteis ao visitar o seu amigo ou familiar, quer este resida em casa ou num lar residencial.

Desenvolva uma atitude flexível - Todos temos dias em que nos sentimos com muita ou pouca energia e o seu amigo ou familiar pode estar cansado no dia em que o for visitar. Quando as coisas não correrem como tinha planeado, lembre-se que a sua visita continua a ser importante, tanto para si como para a pessoa que está a visitar.

Seja gentil consigo mesmo - Visitar uma pessoa com demência pode ser, por vezes, triste e difícil, pelo que talvez necessite de suporte. Talvez possa levar consigo um amigo solidário ou planear fazer algo agradável para si próprio no caminho de regresso a casa.

Leve algo consigo - Pode estimular o envolvimento da pessoa que vai visitar, levando consigo uma revista ou jornal. Juntos, podem ler os artigos interessantes ou fazer um questionário. Leve flores, doces ou fotografias/postais antigos. Estes podem tornar-se numa atividade que ajuda à estimulação e lembrança.

Estabeleça um ritual de visita - Em todas as visitas, diga e faça as mesmas coisas à chegada e à partida. Isto vai ajudar o seu parente ou amigo. Apresente-se à chegada. Por exemplo diga "Olá mãe, sou eu, a Elisabete, sua filha ". Lembrar o seu nome e o vosso parentesco reduz a ansiedade do seu amigo ou familiar. Não o faça adivinhar.

Escreva cartas e postais - Escrevam, em conjunto, uma carta para um amigo comum ou familiar. Isto pode promover e manter ligações importantes na vida da pessoa com demência.

Apresente-se à equipa - Se visitar uma unidade de cuidados residenciais, apresente-se e informe o seu grau de parentesco com a pessoa que está a visitar.

O silêncio não é algo negativo - Tente aprender a desfrutar dos momentos de tranquilidade.

Providencie uma bebida - Uma chávena de café, chá ou copo de água vão ajudar o seu amigo ou familiar a ingerir líquidos, socializar e a manter os antigos padrões de hospitalidade.

Falar não é tudo - Abraçar, fazer uma massagem nas mãos e pescoço e dar as mãos, pode substituir ou complementar a conversa.

Comece a fazer um livro de coisas importantes a lembrar - Este pode ser escrito e lido por todos os visitantes e funcionar como um estimulante da memória do seu amigo ou parente.



Faça um livro de vida - Esta é uma ótima maneira de validar a vida do seu amigo ou familiar e recordar feitos antigos. Construam-no durante as visitas. Este projeto pode tornar o vosso tempo juntos ainda mais agradável e especial.

Considere a realização de tarefas - Cosa etiquetas na roupa, ajude na hora das refeições ou leve a pessoa que está a visitar a dar um passeio. Isto, para além de beneficiar a pessoa, irá manter o seu papel vital e ajudá-lo a sentir-se útil e importante. Irá, ainda, auxiliar a equipa da unidade residencial.

Toque um instrumento ou cante - Se for músico, considere tocar um instrumento ou cantar para o seu amigo ou familiar. A música promove o relaxamento, o regresso de memórias agradáveis e sentimentos de tranquilidade e segurança.

Leve consigo um animal ou o seu animal de estimação - A visita de um animal de estimação muito amado pode melhorar a saúde emocional e o bem-estar do seu amigo ou parente. Se a visita decorrer num lar residencial, converse com a equipa antes de levar o animal consigo.

Saiba que a sua visita faz diferença - As pessoas que vivem em lares residenciais necessitam de apoio emocional para o seu bem-estar e quando têm visitas semanais regulares apresentam menor propensão a ficar deprimidas.

Se necessário, fale com alguém - Existem muitas questões em torno da mudança de papéis e da tristeza que afeta as famílias, amigos e cuidadores de pessoas com demência. É muito importante cuidar de si próprio.

Fonte: Associação Alzheimer Portugal