VIH – SIDA: Faça o teste e proteja-se

O VIH pode transmitir-se através de:

• Relações sexuais desprotegidas (sem uso de preservativo);

• Seringas, agulhas ou material cortante contaminado com sangue infetado;

• De mãe para filho durante a gravidez, parto ou aleitamento

O VIH não se transmite através de:

• Uso correto e consistente de preservativo (masculino ou feminino) em todas as relações sexuais;

• Aperto de mão, abraço ou beijo;

• Conversas ou contactos sociais;

• Tosse ou espirros;

• Partilha de pratos, talheres ou copos;

• Roupa;

• Uso de casas de banho;

• Picadas de insetos.

Proteja-se: Use preservativo em todas as relações sexuais! Não partilhe objetos cortantes!

A única forma de saber se está infetado com VIH é fazer o teste:

• O teste é anónimo, voluntário, gratuito e confidencial;

• Pode ser feito em qualquer um dos Centros de Aconselhamento e Diagnóstico Precoce do VIH (CAD);

• Se o teste for “reativo” significa que pode estar infetado, sendo encaminhado para uma consulta hospitalar da especialidade;

• O resultado do teste é confidencial, ficando a informação apenas entre si e o seu médico.

Deve fazer o teste se:

• Teve relações sexuais desprotegidas;

• Partilhou material cortante (agulhas, seringas, lâminas, entre outros) com outra pessoa;

• O (a) seu (sua) parceiro (a) teve algum dos comportamentos anteriores ou se tem um (a) novo (a) parceiro (a) (neste caso ambos devem fazer o teste);

• Estiver grávida ou a pensar engravidar;

• Lhe foi diagnosticada, fez ou está a fazer tratamento para a tuberculose, hepatite ou alguma infeção sexualmente transmissível (como a sífilis).

Se mantiver algum destes comportamentos, deve realizar regularmente o teste!

Com o tratamento adequado, pode levar uma vida normal:

• O tratamento está disponível na consulta hospitalar da especialidade e é totalmente gratuito;

• Em Portugal, os serviços de saúde prestam cuidados de saúde adequados e confidenciais a todas as pessoas, independentemente da sua origem, naturalidade ou situação documental ou legal, sem quaisquer consequências legais.

Apesar de não haver cura nem para a infeção por VIH nem para a SIDA, o diagnóstico e o tratamento médico precoces, em conjunto com um estilo de vida saudável, podem atrasar o aparecimento da SIDA e suas complicações, permitindo manter uma vida normal.

O teste e o tratamento são gratuitos, confidenciais e sem consequências legais.

Centro de Aconselhamento e Deteção Precoce do VIH-SIDA de Bragança

Unidade de Saúde Pública, Centro de Saúde da Sé

Av. Eng. Amaro da Costa

5300-146 Bragança

Telefone: 273 302 432