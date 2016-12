COMPETÊNCIA E MEDIOCRIDADE

A António Domingues foi-lhe apontado, não só a sua obstinada teimosia na recusa em apresentar, ao Tribunal Constitucional a sua Declaração de Rendimentos, mas igualmente o salário milionário que lhe foi atribuído. Curiosamente, quando foi anunciada a sucessão do ex-administrador do BPI pelo antigo ministro da saúde o mesmíssimo salário, antes qualificado como anormalmente alto, deixou de ser considerado exagerado. E porquê? Porque Paulo Macedo passou por um processo de intenções idêntico quando a então ministra das Finanças, Manuela Ferreira Leite, o convidou para dirigir a máquina fiscal com uma remuneração que, na altura, escandalizou meio-mundo. Não tardou que os seus detratores metessem a viola no saco quando os resultados apareceram e demonstraram que na balança do deve e haver a luxuosa contratação afinal foi um excelente negócio, um investimento excecionalmente rentável para o erário público. Mas se essa evidência anterior não tivesse sido patenteada nada nem ninguém evitaria que os epítetos dirigidos ao ainda presidente da Caixa Geral de Depósitos fossem replicados para o senhor que o vai substituir.

O que arrastou a Caixa para a situação grave que agora enfrenta não foram, seguramente, os salários do seu Conselho de Administração. Bem pelo contrário, foi a atuação inadequada e incompetente dos seus mais altos dirigentes.

Diz a implacável lei do mercado que o é melhor e mais vantajoso tem, naturalmente um valor maior, logo um preço acrescido. Se o que se pretende é contratar uma equipa com competências melhores que as suas antecessoras, é natural que a remuneração seja igualmente e substancialmente superior.

Nesta gama de salários, seja qual for o montante, haverá sempre quem pense, julgue e ajuize que é exagerado. Mas há uma verdade inelutável. Em tudo, mas principalmente em lugares estratégicos e de alto risco, a competência costuma ser cara. Mas é igualmente certo que, nesses locais, a incompetência acaba por ser muitíssimo mais. A melhor forma de economizar e acautelar os recursos comuns passa, seguramente por não poupar na remuneração da gestão de qualidade. De outra forma a delapidação pode atingir proporções épicas.

Quando alguém reclama a demissão de outrém ou tenta justificar o seu afastamento, alegando o “exagero” da sua remuneração, só mostra o caráter redutor da sua forma de pensar e racicionar. Infelizmente, esta atitude vulgarizou-se sobretudo em gente pequenina, muito miudinha e com reduzida capacidade de reciocínio, que não consegue ver para além dos números de um salário mensal, demonstrando a sua incapacidade de distinguir um custo de um investimento. E isso sim, é sinal de incompetência. Quando a fundamentação se resume ao “exagerado” salário, demonstra bem a ausência total de “qualidade” de quem alardeia falta de qualidade a outrém.

É verdade que poderá haver grandes salários imerecidos. Haverá, seguramente, quem seja remunerado acima das suas reais capacidades e volume de produção. Mas, nesses casos, o mais fácil é, precisamente, apontar as falhas, as deficiências ou a baixa produtividade. Por isso mesmo quando o único argumento carreado é o valor da folha mensal, mais do que ao beneficiário, caracteriza e qualifica quem brande tal alegação.

Este é, sem dúvida, o fundamento dos medíocres, por não serem capazes de articular, com credibilidade, mais nenhum outro.