... de Tradição em tradição...

Recorda a D. Maria Antónia, que já conta 101 primaveras, os tempos onde, através da porta deste forno comunitário majestoso, eram cozidas as peças moldadas pela sua mãe, e outras louceiras a laborar neste ofício, na freguesia de Pinela. Com saudade, ainda vislumbra de madrugada o seu pai carregando a mula com pratos, panelas, cântaros, cantarinhas, púcaros e barrinhões rumo à Feira da Torre Dona Chama que dista em cerca de 46km.

A utilidade da louça era de tal ordem que, na década de 1950, encontravam-se em atividade centros oleiros nas aldeias de Vila Boa de Carçãozinho, Paredes e principalmente Pinela. Nesta última, existiam seis louceiras (D. Maria Carolina Caravela, D. Eufêmia de Jesus, D. Laura Caravela, D. Encarnação dos Anjos, D. Felicidade Afonso e D. Maria de Cândida Afonso). Além das lides da casa, estas Mulheres ainda regavam as suas hortas e ajudavam os seus maridos quantas vezes o fosse necessário. A olaria colmatava os poucos tempos livres, e permitia contribuir para o equilíbrio financeiro destas famílias que vendiam as suas produções nos concelhos de Bragança, Macedo de Cavaleiros, Vinhais, Vimioso e Mirandela.

Na década de 1970, o distrito de Bragança já só conta com dois centros oleiros. O primeiro no Felgar (Moncorvo) e o segundo, em Pinela (Bragança).

Em 1980, esta Tradição já só subsiste, no concelho de Bragança, através da D. Maria de Cândida Afonso conhecida como “pichorra”. O seu legado cumula agora com o de todas as louceiras, mulheres das suas casas, e Mães partidas para a Jerusalém Celeste.

Um estereótipo onde, entre a pobreza e o sacrifício, sobressaem a resistência e resiliência, aliado ao amor pela criação, pelo desejo de ser útil, e de servir destas mulheres transmontanas.

Foram com mãos duras, firmes, mas com toque macio, que se moldaram utensílios e autênticas peças de arte utilitárias. Nesse entretanto, foi com o “jeito” e paciência que estas mulheres aproveitavam para voar nos seus sonhos e mergulhavam nos seus pensamentos mais íntimos, enquanto os seus corações exprimiam, através das suas mãos, as vontades do subconsciente.

Com abril em caminho e maio a chegar, recordamos este passado com a mesma saudade que a D. Maria Antónia pois como ela, vimos a Tradição transmutar em tradição. A modernidade transformou o barro em porcelana, os carros de bois em automóveis, a produção artesanal em indústria mecanizada, automatizada e sujeita a um mercado cada vez mais globalizado e de massa.

Com abril em caminho e maio a chegar, vislumbramos a célebre Feira das Cantarinhas. Um certame secular que contribuiu e contribui, ainda hoje, para o desenvolvimento económico do Concelho de Bragança. Se outrora as louceiras escoavam nelas as suas produções para fins utilitários, assistimos hoje à transmutação desta cantarinha para um artefacto decorativo com profundo significado cultural e emocional.

A Tradição transmuta em tradição através das mãos da última oleira (D. Julieta Alves) da freguesia de Pinela que, através da sabedoria transmitida pelas suas antepassadas, mantém viva a chama das suas memórias, honrando o compromisso de perdurar a mestria deste ofício em via de extinção. Felizmente, este ano, não faltarão na feira as tradicionais cantarinhas.

Dir-me-ão que a tradição já não é o que era. Pois bem, não será preferível vê-la transmutar do que extinguir-se? - Eu prefiro.

Entendo ser dever dos Municípios, das Juntas e Uniões de Freguesias e principalmente das populações valorizar, proteger e procurar ser o recetáculo da Tradição sob pena desta sumir juntamente com as memórias dos nossos antepassados. Se uma das grandes questões existenciais assenta sobre o facto de nos questionarmos donde vimos, não descuremos o facto de sabermos quem fomos e, consequentemente, quem somos.

Com abril a caminho e maio a chegar, o dia da Mãe na esquina espreita. Com ele, e para todas as Mães que, como as louceiras de outrora moldaram com Amor e educação retratada pelas suas mãos gastas, firmes mas ao mesmo tempo macias, os seus filhos. Ousemos dirigir-lhes um profundo agradecimento e reconhecimento, onde quer que estejam, pelo verdadeiro significado da palavra: Mãe.

Alex Rodrigues

