Eu sou o dono e primeiro responsável pela empresa Your Money Watcher, uma empresa de formação e coa- ching criada em 2015 e certificada pela DGERT. Somos especializados em gestão das finanças pes- soais e a nossa missão é capacitar cada vez mais pessoas na gestão desta área fundamental das suas vidas. Pessoalmente, antes do projeto Your Money Watcher, fui empresário em outros projetos, fui quadro diretivo na banca durante 15 anos e tenho um MBA em finanças pelas universidades Católica e Nova de Lisboa. Sou autor do livro “Domine as suas Finanças Pessoais e tenha uma Vida Melhor, do Podcast semanal “Watch Your Money” e de vários artigos na imprensa sobre gestão de finanças pessoais. Vamos falar sobre finanças pessoais. Gostava agora de pegar neste conceito de “vida financeira”, para o aprofundar um pouco. Certamente concorda que a nossa vida pode ser comparada a uma viagem, que fazemos desde o dia em que nascemos até ao nosso último dia. E facilmente podemos também ver a nossa vida financeira como uma sendo uma parte, dentro dessa viagem mais abrangente que é a nossa vida. Outras partes da viagem podem ser a nossa saúde ou a carreira profissional, por exemplo. Bom, e o que é que fazemos sempre que temos uma viagem para fazer? É claro, preparamo-nos o melhor possível para o percurso que vamos percorrer. Estudamos os itinerários mais apropriados, escolhemos as roupas mais adequadas, selecionamos os equipamentos e os transportes. Mas, antes de tudo isto e o mais importante, é selecionarmos o destino, senão nem sequer podemos começar a preparar o resto. Tenho a certeza que todos concordam que é habitualmente isto que fazemos quando temos uma viagem para fazer. E também tenho a certeza que concordam que se não preparamos as coisas convenientemente, a viagem não irá correr bem e poderemos mesmo nunca chegar ao destino. É aqui que quero fazer a comparação entre uma viagem destas que fazemos, quando nos deslocamos de um lado para o outro, e a viagem da nossa vida financeira. E acreditem, não diferenças entre ambas no que diz respeito à importância e ao impacto de fazermos uma preparação adequada e de planearmos o percurso de uma forma organizada e correta. Mas o que sabemos é que não é isso que acontece. As pessoas não se preparam nem se organizam convenientemente para a sua vida financeira. Uma das provas disso, é que Portugal é – de forma consistente há vários anos – o país último classificado no ranking da literacia financeira entre os países da zona euro. Ao longo da nossa vida financeira, teremos de certeza surpresas e acontecimentos inesperados, mas podemos ajustar o nosso percurso de forma a ultrapassarmos esses desafios. Tal como fazemos durante o percurso de uma viagem normal, se uma estrada estiver cortada ou se houver uma tempestade numa determinada direção. Portanto, a ideia que lhe quero deixar, é que a nossa vida financeira é uma viagem que precisa de ser preparada, planeada e organizada, para podermos alcançar o destino que queremos. E, já agora, deixe-me dizer-lhe: de tudo o que vi ao longo da experiência que fui adquirindo nesta área ao longo dos anos, uma das coisas mais curiosas foi verificar que a maioria das pessoas não tem um destino claro definido para a sua vida financeira. E como vimos antes, na analogia com uma viagem normal, sem termos um destino definido, como vamos lá chegar alguma vez? Não chegamos. E o que acontece é o que vemos à nossa volta: as pessoas a viverem as suas vidas financeiras ao sabor do vento e das marés, com pouco ou nenhum controlo sobre o que vai acontecendo. Vou concluir esta analogia com as viagens, somente com mais uma ideia. Nunca é tarde para definir um destino e preparar a viagem da vida fi- nanceira. Também não o é em relação a uma viagem normal. Se iniciarmos uma viagem e, a meio, virmos que não estamos devidamente preparados, o melhor que temos a fazer é parar, e ver o que precisamos para tornar o resto da viagem o mais bem sucedida possível. Pois com a vida financeira é exatamente o mesmo. Se ela não foi bem prepa- rada desde o início, então o que devemos fazer é parar, observar a nossa situação atual e ver o que precisamos para melhorar o caminho que temos pela frente.

Luís Lourenço

Your Money Whatcher