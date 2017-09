“Bispo”, o mister touro

Olá familiazinha! O mês de Agosto já lá vai e terminou com algumas “zorbadas” de água provocadas pela trovoada que ocorreu na nossa região.

Fiquei muito admirado quando a tia Austelina, da horta da Vilariça, me contou que já anda a vindimar desde o dia 8 de Agosto e que nunca se lembra de vindimar tão cedo. Mesmo para estes lados as vindimas já estão aí à porta. Na semana passada alguns tios e tias muito conhecidos na família estiveram de aniversário: a tia Aldinha Vieira, que festejou dois quarteirões, mais duas dúzias (74), a tia Gina, de Milhão, fez 25 ao contrário (52), a tia Idalina Rosa duas machadinhas (77), o tio Manuel da “farmácia”, de Rebordelo, a quem só faltam 8 para os cem (92) e também, da mesma aldeia e no mesmo dia, ao tio Francisco Pinto faltam-lhe meia dúzia para o século (94) já a tia Infância, de Chacim (Macedo de Cavaleiros), falta-lhe um para os 90. O casal Mavilde e Augusto Reis, de Cela – Chaves, festejou as bodas de diamante da sua união. 60 anos de casamento, é obra! parabéns e que Deus permita que contem mais, juntinhos.

Decorreu em Bragança, de 25 a 27 de Agosto, o Concurso Nacional de Bovinos de Raça Mirandesa, que reuniu cerca de 170 animais e 80 produtores, oriundos dos concelhos de Bragança, Macedo de Cavaleiros, Miranda do Douro, Mogadouro, Vimioso e Vinhais. Foi lá que eu encontrei o famoso “Bispo”, o touro de quem se fala, porque é campeão de chegas e também de beleza já que tem ganho muitos concursos. Agora vamos à entrevista com o Arlindo Rodrigues, de Lanção, o dono do “Bispo”.

O Sr. Arlindo Rodrigues tem produção?