Mensagens de Eternos Amigos: A eterna amizade conecta corações

A amizade eterna é aquela que muda a nossa vida e deixa o nosso caminho mais florido. Nem sempre os melhores amigos são aqueles que conhecemos na infância, mas quando conhecemos alguém por quem sentimos real afinidade, é sinal de que os nossos corações já se conhecem há muito tempo! Por isso, para viver uma eterna amizade nem mesmo é preciso que as pessoas tenham a mesma idade, ou que sejam da mesma geração.

Os amigos são pessoas especiais que aparecem no nosso caminho e compartilham momentos especiais, que vão fazer parte da nossa história, e que mudam alguma coisa em nós. Por isso, ainda que a vida, por qualquer motivo, afaste as pessoas, os amigos serão sempre amigos, pois a amizade estará guardada na memória e dentro do coração.

Os amigos de verdade, nos presenteiam com eterna amizade. E mesmo quando não estão presentes, são como estrelas, que por mais que não possamos vê-los, sabemos que sempre estão lá. E mesmo que possamos passar anos sem nos encontrar, quando finalmente reencontramos um amigo de verdade, é como se tivesse passado apenas uma semana, pois o tempo e a distância não desconectam corações.

Querido amigo... Espero que mesmo diante da distância que nos separou, tudo possa continuar da mesma maneira. Que as boas lembranças de nossa amizade, não tenham se apagado.

Foram tantas as lembranças, tantas as brincadeiras, da boa musica que sempre nos tocou. Mas na vida é assim, tudo fica na lembrança. Poucos se lembram das coisas boas da vida, que é uma amizade sincera. Podemos dizer que são poucas as amizades de verdade. Tudo mudou, e os tempos são outros. Mas você, meu amigo, ficou na memória para sempre. Foi especial de tal forma que, deixa as lembranças sangrarem como uma ferida que não se cura.

Foram os bons momentos de nossa infância que nos deixaram saudades, e continuará deixando até que voltemos ao pó. Sua face em minha mente ficou, para sempre guardarei tudo o que passou. O tempo pode nos trazer a idade, e com ela vem às vezes o esquecimento. Tenho certeza de que em algum lugar ficará guardado o nosso tempo, mesmo que seja como um sonho vivido.

Que seja eterna e verdadeira... a nossa eterna amizade!

Em meu nome, da minha família, da grande família do Tio Joao: Paz a sua alma! Até sempre Tio Artelheiro!

Maria Irene Teixeira Hostettler