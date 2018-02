No alto do cabeço a Sr.ª da Cabeça

Olá familiazinha!

Aí está o mês mais pequerruchinho do ano. Os dias começam a aumentar a olhos vistos e celebra-se a luz que cresce, pois como diz o povo “em Fevereiro entra o sol em qualquer ribeiro”. No dia 2 de Fevereiro festejou-se a N.ª Sr.ª das Candeias, da Luz, da Candelária, da Purificação ou ainda N.ª Sr.ª da Cabeça, como é chamada aqui bem perto de nós, na aldeia de Nogueira. “Se na Senhora das Candeias estiver a rir, está o Inverno para vir; se estiver a chorar está o Inverno a passar”, ou seja, como este ano esteve um dia de sol, é sinal que o Inverno ainda está para durar.

Foram alguns os tios que me recordaram que fez dois anos, no passado dia 1 de Fevereiro, que fui operado às cordas vocais e mudei a minha voz, com a bênção de S. Brás, advogado da garganta, que se festejou no dia 3.

Os tios e tias do mundo agrícola têm-me dito que andam na poda e plantação de árvores de fruto e também a semear

couves para transplantar. No sábado, dia 3, fizeram as bodas matrimoniais os tios Francisco e Helena Pinto, da Ermida.

Na última semana festejaram o seu aniversário o tio Pedro (67), da Vila Chã da Braciosa (Miranda do Douro), o tio Ramiro (78), de Mourão (Vila Flor), a tia Julieta (82), de Suçães (Mirandela), a tia Bernardete (83), de Vila Nova (Bragança) e a Ana Rita (28), de Bragança. Bem hajam por festejar a vida connosco e que o João André vos volte a cantar os parabéns para o ano. E agora vamos ao alto do cabeço, à Senhora da Cabeça.

No santuário de Nossa Senhora da Cabeça realizam-se, duas vezes por ano, as novenas e a respectiva festa. A primeira novena é do dia 24 de Janeiro a 1 de Fevereiro, realizando-se a festa no dia 2 de Fevereiro, sendo a segunda novena a 6 de Agosto até ao dia 14 e a festa a 15 de Agosto.

São muitos os fiéis que vão até ao alto do cabeço assistir diariamente às novenas, pelas 15:00 horas. Outros são aqueles que durante os mesmos dias vão saborear a vitela assada no restaurante da santa, que a comissão eleita muito trabalha em benefício da festa e do seu recinto que está muito aprazível. Este ano fechou a festa o conhecido cantor Marante, dos “Diapasão”.

Santuário de Nossa

Senhora da Cabeça

Encontra-se localizado na freguesia de Nogueira, Bragança, na estrada que liga Nogueira a Castanheira, no alto de um cabeço, que lhe deu o nome. Não se conhece o ano da sua edificação, sabendo-se apenas que terá sido por volta dos finais do século XVI, ou inícios do século seguinte.

Protectora da cabeça, do cérebro, da inteligência, da sabedoria e da justiça, a devoção a N.ª Sr.ª da Cabeça nasceu em Espanha, no ano 1227, quando apareceu a um pastor de Andujar, na Sierra Morena, numa gruta situada na serra do Pico da Cabeça.

A cabeça na mão de Nossa Senhora da Cabeça tem um significado belíssimo. Um homem inocente tinha sido condenado à morte por decapitação na região de Andujar. Quando todas as evidências pareciam ir contra ele, pediu a Nossa Senhora que o defendesse e não permitisse que a sua cabeça fosse cortada injustamente. No momento em que ele ia ser decapitado, um mensageiro real chegou com a prova da sua inocência, sendo libertado, glorificando a Deus e à Virgem da Cabeça.