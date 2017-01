Novo ano com 365 dias para viver

Olá familiazinha, estamos a estrear o novo ano de 2017. Em cada ano que se inicia só temos algumas certezas: que o início do ano é dia 1 de Janeiro, o Carnaval numa terça e o Natal dia 25 de Dezembro entre outras. Mas também é cheio de incógnitas, nunca tendo a certeza de sair e voltar a entrar em nossas casas. Um acidente, um problema grave de saúde nosso ou de familiares pode alterar por completo a nossa vida. Por isso mesmo ao entrar cada ano o maior desejo das pessoas é bom ano cheio de saúde e paz.

Quando chega é sempre pleno de esperanças. Espera-se o ano novo para começar vida nova, para estabelecer novas metas de vida, propósitos renovados para tantas coisas...

Ano novo deve ter um significado especial. Renovação de hábitos, de atitudes, como estar mais com a família e amigos. Sair com amigos, abraçar amigos, sorrir pelo simples prazer de sorrir. Usar o telefone para dar um olá, desejar boa viagem, feliz aniversário! Isto é viver ano novo. Vamos lutar pelas alegrias que as tristezas na nossa vida são certas! Em nome da figura de tio João que represento o nosso povo, acima de tudo desejo-vos 365 dias de vida, já que o ano que passou ceifou várias figuras conhecidas da nossa família.

Nesta primeira edição de 2017, quero compartilhar convosco a festa de fim de ano da aldeia de Caravela (que já é minha também porque, há quase 26 anos, casei por lá). São festas comunitárias, onde o povo se reúne no pavilhão multiusos da aldeia para jantar e todos recebermos o novo ano, ao som da “Banda 4”, tudo uma oferta da Junta de Freguesia. Agora já são algumas aldeias que fazem de igual forma, já que fazem a passagem de ano juntos. Que juntos estejam todo ano e que continue a torna jeira da vida.

Ilustro este texto com as fotografias da passagem de ano em Caravela e brindo-vos também com o texto da nossa tia Leonor Fernandes, de Mirandela, que escreve sobre o novo ano.

Conto que todos sejam mais jornalistas da nossa página em 2017.