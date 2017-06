XXVIII piquenicão do Tio João - A festa do nosso povo

Olá familiazinha! Vivemos mais uma festa do nosso povo. Este ano o nosso piquenicão foi o de melhor qualidade. A magia da nossa gente é a maneira de conseguir identificar a voz que conhece na rádio com o rosto que vê pela primeira vez. É a tal fábrica de fazer amigos e cultivar as amizades já feitas noutros eventos.

Desta vez, o piquenicão foi em Vimioso, no pavilhão multiusos. Foi o que melhores condições e organização teve, graças à câmara municipal de Vimioso, na pessoa do seu presidente, Jorge Fidalgo, assim como de todos os trabalhadores do município, que foram incansáveis na montagem e desmontagem de centenas de cadeiras e mesas, para que toda a gente se sentisse confortável. Um bem-haja muito grande a todos da nossa parte. Toda a gente ficou maravilhada com aquele pavilhão que, além de grande, tem ar-condicionado e muitas instalações sanitárias com as melhores condições.

Um agradecimento especial aos organizadores de autocarros, que continuam a levar gente amiga à nossa festa, embora agora as pessoas se desloquem muito mais nos carros próprios do que nos autocarros. De salientar que três dos autocarros presentes foram de pessoas que já não ouvem o programa por falta de sintonia, mas continuam a marcar a sua presença e fazem questão de estar todos os anos presentes no pequenicão.

Houve alguns piquenicões que só tinham gente. Este tinha toda a família.

De referir que a maior parte das pessoas que se deslocaram no passado domingo a Vimioso, nunca tinham sonhado em conhecer a vila e deram-lhe também muita vida, esgotando todos os restaurantes do concelho.