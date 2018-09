Ana Pinto e Mário Gomes chamados à selecção regional norte de boxe

A Academia da Maia recebeu, no sábado, os treinos dos escalões de formação que contaram com os atletas juniores do Ginásio Clube Mirandelense, Ana Pinto e Mário Gomes.

O estágio serviu de preparação para o primeiro torneio em que a selecção regional vai participar no próximo dia 2 de Dezembro.

O estágio contou com duas sessões, uma matinal com trabalho específico, físico, e outra centrada mais nas componentes técnicas e tácticas.

Os treinos foram orientados pelo seleccionador Edgar Marques e além dos atletas de Mirandela participaram ainda os da A.B. Maia e Arena de Matosinhos.

O próximo estágio realiza-se em Outubro.