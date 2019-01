Argozelo sobe para o terceiro lugar após triunfo em Macedo

O Argozelo iniciou o novo ano com um triunfo, 0-2, no reduto do Macedo, um jogo relativo à jornada 9 da Divisão de Honra Repsol Gás da A.F. Bragança.

Mantorras foi o homem do jogo, pois foi determinante no triunfo construído na primeira metade. O avançado marcou aos 31 e aos 45 minutos, dois lances que o guarda-redes macedense e a defesa não ficaram isentos de culpas.

Ainda no primeiro tempo, Falcão testou os reflexos de Zé Luís. O veterano guarda-redes desviou prontamente o remate perigoso do avançado brasileiro. Aliás, Zé Luís também esteve em evidência ao negar várias vezes o golo ao Macedo.

Em desvantagem no marcador, os locais procuraram inverter o resultado e na segunda metade as entradas de Pedro Mata e Diogo Peredo deram mais consistência ao ataque mas sem efeito no resultado.

O Argozelo terminou o jogo apenas com dez unidades, Seevan foi expulso aos 90’ por acumulação de amarelos. Os três pontos conseguidos em Macedo de Cavaleiros colocaram a formação treinada por Fernando Silva no terceiro lugar do campeonato.

Entretanto, o Argozelo já anunciou reforços neste início de ano. O treinador não adiantou nomes mas a linha de ataque vai ganhar duas caras novas nos próximos dias.