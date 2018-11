Bragança vai estrear-se na Taça de Portugal de Ciclocrosse

A cidade de Bragança recebe pela primeira vez, no próximo domingo, a Taça de Portugal de Ciclocrosse. É a segunda de cinco corridas desta disciplina de inverno, depois de ter arrancado em Vila Real no dia 11 de Novembro.

A prova é organizada pela Federação Portuguesa de Ciclismo em parceria com a Associação de Ciclismo de Bragança e o Velo Clube. São esperados cerca de 150 participantes mas o número pode chegar às duas centenas com a abertura da classe de Promoção. Entre os ciclistas destaque para a participação do brigantino Ricardo Vilela.

“Vamos ter participantes de várias localidades do país, em especial da zona norte pois a maioria é desta zona do país. Contamos também com muitos espanhóis. O Ricardo já confirmou a presença”, acrescentou Orlando Carvalho, presidente do Velo Clube.

A prova vai decorrer no Campus do IPB. “É um local com mais visibilidade e atrai mais pessoas para assistirem à competição”, frisou Orlando Carvalho.

A segunda prova da Taça de Portugal de Ciclocrosse conta com as corridas de juvenis, veteranos, cadetes, elite, sub-23 e de promoção.

Esta será a primeira vez que Bragança recebe uma prova de ciclocrosse depois de Mirandela e Torre Dona Chama já terem acolhido a competição.