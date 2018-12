Brigantinos sofrem derrota pesada

O Grupo Desportivo de Bragança sofreu, no sábado, uma pesada derrota, 1-9 frente ao Merelinense, num jogo a contar para a jornada 12 do Campeonato Nacional de Juniores da 2ª Divisão. Foi a terceira goleada sofrida esta temporada, depois do 5-1 com o Barroselas e o 0-5 com o Moreirense, e será, de certeza, uma partida para esquecer.

Os minhotos foram eficazes frente a um Bragança que se depara com várias baixas no plantel. Recordamos que foram vários os jogadores que saíram no arranque do campeonato por razões académicas.

Há ainda as lesões de Rodrigo Júnior, Ivan e Genésio. Quanto a Marco Trigo também ficou de fora. O jogador falhou o encontro devido a uma amigdalite.

O resultado que causou surpresa já que os brigantinos tinham vencido o Merelinense, na primeira volta, por 1-2.

Na formação forasteira, Zé Miguel evidenciou-se e teve um peso significativo no triunfo em Bragança ao fazer um hat-trick (18’, 32’, 88’).

O tento de honra dos brigantinos foi apontado por André Félix (68’), quer havia entrado aos 60 minutos para o lugar de Danilson.

No calendário do GDB segue a deslocação a Chaves, na jornada 13. Os flavienses são quartos na tabela classificativa e na primeira ronda do campeonato venceram em Bragança por 0-2.