CAB prepara participação nos Jogos do Eixo Atlântico

Os brigantinos vão participar pelo segundo ano consecutivo nos escalões de sub-15 e sub-17.

Os Jogos do Eixo Atlântico realizam-se desde 1995, envolvem equipas do Norte de Portugal e da Galiza e têm como objectivo a promoção do desporto, o convívio e o conhecimento entre os cidadãos das duas regiões.

Os jogos realizam-se de dois em dois anos e constituem um evento desportivo transfronteiriço único na Europa, com uma participação de entre 1500 a 2000 atletas das 34 cidades.