Carlos Garcia deixa comando técnico do FC Vinhais

Segundo Samuel Salgado, presidente do clube, o técnico pediu para sair “por razões pessoais” e garante “que nada teve a ver com os resultados”. O FC Vinhais vem de uma pesada derrota, 1-5, com o Rebordelo e ocupa a sétima posição.

Carlos Garcia deixa o FC Vinhais na semana em que a equipa prepara o jogo da taça distrital com o Carção.

Entretanto, o adjunto, José Fernandes, assumiu interinamente o comando técnico. O novo treinador é apresentado na sexta-feira.

Carlos Garcia fica na história do clube já que conquistou, na época passada, a primeira taça distrital do palmarés do Vinhais.