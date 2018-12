Cartão branco e um medicamento chamado futebol na acção “Ética no Desporto”

Os valores e regras que o desporto oferece, tornando-o num instrumento pedagógico na formação do ser humano, foram tema central da formação dirigida pelo coordenador do Plano Nacional Ética no Desporto, em Mirandela.

José Lima lembrou aos presentes, a maioria treinadores de várias modalidades, que o desporto é “uma escola de valores”. “Há um conjunto de valores que podem ser exercitados no desporto e depois transferidos para a vida quotidiana”.