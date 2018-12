Confronto entre vizinhos termina empatado e GDB é cada vez mais líder

O destaque vai para o dérbi concelhio Carção – Argozelo, que terminou empatado a uma bola.

Os da casa ficaram em vantagem perto do intervalo (45’+1’) num lance de infelicidade para Chino. O jogador do Argozelo fez autogolo. A reacção do Argozelo chegou também em tempo de compensação, aos 45’+4, Cipri igualou e fixou o resultado.

Apesar do empate, o Carção manteve o segundo lugar com 14 pontos e menos um jogo. A partida de acerto de calendário com o GD Sendim, relativa à primeira jornada, está agendada para esta quarta-feira.

Em Rebordelo o Grupo Desportivo de Bragança teve um teste difícil. Os brigantinos venceram por 0-2 mas tiveram que suar para garantir os três pontos face às dificuldades impostas pelos locais. O resultado foi construído na primeira metade com golos de Kiki (27’) e Rui Alves (29’).

O Vimioso deu goleada, 5-0 ao GD Sendim, com golos de Beto, Patrick e Miguel Diz, que fez hat-trick. A equipa de Eurico Martins é terceira com 13 pontos e está apenas a um ponto do segundo, o Carção.

A subir na tabela continua o Macedo. A formação treinada por José Carlos Afonso venceu o Vilariça por 1-3 e é agora quarta com 12 pontos. O FC Carrazeda também saiu vencedor da jornada 7, 1-0 com o FC Vila Flor. Allisson decidiu o encontro.

Quanto ao FC Vinhais parece ter encontrado o caminho das vitórias. Os vinhaenses venceram os Estudantes Africanos por 1-3, somaram o terceiro triunfo consecutivo e subiram para a sétima posição com nove pontos. Paulinho, que bisou, e Pedro marcaram os tentos do FC Vinhais.