Encontros dos quartos-de-final da taça da AFB já estão definidos

O sorteio, realizado esta noite, na sede da A.F. Bragança, ditou as seguintes partidas: FC Carrazeda de Ansiães – Estudantes Africanos, Vimioso – Rebordelo, FC Vinhais – Carção e GD Bragança – Argozelo.

A primeira mão está marcada para o próximo dia 16 de Dezembro e a segunda para o dia 3 de Março de 2019.

No sorteio ficaram também definidos os jogos das meias-finais. O vencedor da partida FC Carrazeda – Estudantes vai defrontar o vencedor do encontro Vimioso – Rebordelo e a equipa que vencer a partida entre GDB e Argozelo terá pela frente o FC Vinhais ou o Carção.

O primeiro jogo das meias-finais está marcado para o dia 24 de Março de 2019 e a segunda mão joga-se a 12 de Maio.

Quanto à final já tem data marcada. O derradeiro jogo da prova rainha do futebol nacional joga-se a 19 de Maio do próximo ano, faltando apenas conhecer o local da realização do jogo.