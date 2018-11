Escola de Natação de Bragança conquista 43 medalhas no regional de absolutos

Bianca Gonçalves, Lia Meireles, Rodrigo Metelo e João Fernandes, que conseguiu o seu primeiro pódio, realizaram a primeira prova na categoria de infantis. Neste escalão, David Matos bateu vários recordes pessoais e colectivamente contribuiu para o terceiro lugar em 4x100m estilos.

Em juvenis, Sofia Correia superou as suas marcas pessoais e arrecadou quatro medalhas de bronze nos 50m costas, uma de ouro em 50m bruços, conseguiu um terceiro lugar em 50m mariposa e em 100m costas.

Na categoria de juniores, Jorge Branco também bateu os seus recordes pessoais e conseguiu bronze em 1500m e em 4x100m estilos. Quanto a João Rebelo levou para casa oito medalhas: seis de terceiro classificado e duas de segundo, conseguindo também bater as suas marcas pessoais. O atleta brigantino foi mesmo o terceiro melhor em absolutos.

Em cadetes B participaram Lara Matela, Ana Aleixo, Eva Metelo e Anita Gonçalves que se estreou em provas de natação.

Já no próximo sábado, a Escola de Natação do Nordeste participa no Festival Aquático Nordeste a Nadar, nas Piscinas Municipais do Peso da Régua.