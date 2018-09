Falta de eficácia penaliza Macedense

A formação de Macedo de Cavaleiros não foi feliz na jornada inaugural do Campeonato Nacional de Futsal da 2ª Divisão.

Os comandados de António Aires perderam, 2-1, na viagem a Viana do Castelo, com o Âncora Praia.

O resultado “não traduz” a história da partida na opinião de António Aires, técnico do Macedense, mas os minhotos acabaram por ser mais eficazes na finalização.

“Na minha opinião fomos superiores, mas eles conseguiram se mais eficazes no capítulo da finalização. Depois veio ao de cima o que já tinha dito na antevisão ao jogo, é uma equipa com jogadores que têm experiência de 2ª divisão”, disse o treinador.

O Âncora Praia inaugurou o marcador aos 18’ minutos através de João Freitas, que bisou aos 25’. O golo do GDM foi apontado por Richie no último minuto do encontro.

Na próxima jornada, marcada para sábado, o Macedense joga em casa com o CR Candoso.