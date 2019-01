Famalicão operou a reviravolta em nove minutos

A formação de juniores do Grupo Desportivo de Bragança averbou mais uma derrota, 1-2, com o Famalicão, na jornada 16 do Campeonato Nacional de Juniores da 2ª Divisão.

É um resultado bastante amargo para a equipa treinada por Marco Móbil que esteve a vencer com um golo de Dany, aos 64 minutos, mas acabou por deixar escapar os três pontos.